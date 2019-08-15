توقعت صحيفة "صن" البريطانية الافراج عن ناقلة النفط الايراني "غريس 1" المحتجزة في مياه جبل طارق اليوم الخميس نظراً لعدم عزم مسؤولي هذه المنطقة على تمديد قرار الاحتجاز.

وقالت الصحيفة في موقعها الالكتروني الرسمي: ان رئيس الحكومة المحلية في منطقة جبل طارق "فابيان بيكاردو" لا يعتزم تمديد فترة احتجاز الناقلة والتي تنتهي اليوم الخميس.

وقالت مصادر مقربة من بيكاردو لهذه الصحيفة بأنه اطمأن الى ان وجهة الناقلة ليست سوريا. وحسب الصحيفة، فان قبطان السفينة قدم تعهدا خطيا لبيكاردو؛ وبناء عليه فان الاخير سوف لن يمدد فترة احتجاز الناقلة خلال اجتماع المحكمة اليوم.

وقالت مصادر مقربة من حكومة جبل طارق للصحيفة يوم امس الاربعاء انه "لو وصلنا الى قناعة بأن الناقلة لا تنتهك الحظر (الاوروبي) على سوريا فلا مبرر لاستمرار لاحتجازها لحظة واحدة".

يذكر ان قوات البحرية البريطانية قامت قبل اكثر من شهر باحتجاز ناقلة النفط الايراني "غريس 1" بصورة غير قانونية وخلافا لقوانين الملاحة البحرية الدولية حين عبورها من مياه جبل طارق بذريعة فارغة وهي انها متجهة الى سوريا الخاضعة للحظر الاوروبي.