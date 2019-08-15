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رقم الخبر: 261091 تاريخ النشر: آب 15, 2019 الوقت: 10:34 الاقسام: محليات  
لاريجاني يهنئ بذکری إنتصار المقاومة اللبنانية خلال حرب الـ 33 یوماً

لاريجاني يهنئ بذکری إنتصار المقاومة اللبنانية خلال حرب الـ 33 یوماً

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني"، الأربعاء، رسالتين منفصلتين الى كل من رئيس البرلمان اللبناني "نبيه بري"، والأمين العام لحزب الله اللبناني "السيد حسن نصرالله"، مهنئاً إياهما بذکری انتصار المقاومة اللبنانية في الحرب الـ 33 یوما.

وأشاد لاريجاني في رسالة التهنئة،  بكسر وهم القوة "الإسرائيلية" خلال 33 يوماً من الحرب؛ قائلاً: هذا النصر ينبع من حكمة القيادة في المقاومة وقوة ايمان المناضلين في حزب الله؛ الذين برهنوا من خلال تضحياتهم على أن فكرة عدم هزيمة الصهاينة ما هي إلا أسطورة وهمية.

وجدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، موقف إيران المساند للمقاومة اللبنانية في مواجهة الكيان الصهيوني؛ مؤكداً ان مؤامرات هذا الكيان الرامية الى تقسيم دول العالم الاسلامي باءت بالفشل وإن مشروع "صفقة القرن" لن يرى النور على الاطلاق.

 
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