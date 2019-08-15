وخلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة السياسية الخارجية والامنية والدفاعية في البرلمان الاندونيسي في طهران الاربعاء، رحب عراقجي بتطوير العلاقات الشاملة مع اندونيسيا، واستعرض سياسة ايران الدفاعية، مؤكدا بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية ذو طابع ردعي وليس ضد اي دولة اخرى.

واضاف: ان ايران في العصر الراهن لم تكن البادئة بأي حرب ولن تكون البادئة مستقبلاً ايضا، إلا أنها لن تتردد ابدا في الدفاع عن نفسها وسترد على اي معتد ردا سريعا وقاصما.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الايراني ومزاعم اميركا التي لا أساس لها، قال عراقجي: انه وفقا لفتوى قائد الثورة الاسلامية، نعتبر اي استخدام لاسلحة الدمار الشامل حراما ومرفوضا؛ لكننا قمنا بواسطة علمائنا بتطوير التكنولوجيا النووية في اطار برنامج سلمي الطابع.

وحول اجراءات الحظر الاميركية الظالمة ضد الشعب الايراني، قال: ان اجراءات الحظر هذه غير قانونية وذات طابع لاانساني، إلا ان ايران عازمة على ان تحول ذلك الى فرصة للتطور في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد رئيس وفد لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الاندونيسي بالثقة بالنفس والاستقلال للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا على تعميق العلاقات البرلمانية بين البلدين ، ومعلنا استعداد بلاده للتعاون في جميع المجالات ومنها مكافحة الارهاب والتطرف.