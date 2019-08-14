*الأمم المتحدة تحقق بتفجير في مدينة بنغازي أدى لمقتل عدد من موظفيها

أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأربعاء، بانخفاض مستوى العنف جراء الهدنة التي دعت إليها بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس، مؤكدة أن موقف طرفي القتال كان إيجابيا.

وقالت البعثة، في بيان: "ترحب البعثة بالرد الإيجابي من جانب الطرفين، وانخفاض مستوى العنف بشكل ملموس في منطقة طرابلس".

وأشار البيان إلى تلقي البعثة "تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لهذه الهدنة"، شملت قصفا لمطار معيتيقة".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد دعت، الخميس الماضي، كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "قبول الهدنة الإنسانية وفق 4 ضوابط".

تشمل الهدنة جميع مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية. وحظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في جميع الأجواء ومن كل القواعد الجوية التي ينطلق منها. وعدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد. وتتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أية خروقات.

من جانبه رفض قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية التي انطلقت مع بداية عيد الأضحى.

وذكرت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "حفتر رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أنه عقد اجتماعا موسعا بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخرا".

وأضافت المصادر أن "الاجتماع يأتي في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق عملية تحرير طرابلس في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش".

وعلقت السلطات في مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، الرحلات لعدة ساعات، بعد الإبلاغ عن وقوع قذيفة على بعد أمتار فقط من المدرج .

وعليه، تجددت الثلاثاء، المعارك العنيفة في العاصمة الليبية، وذلك بعد ساعات فقط على انتهاء المهلة، على الرغم من دعوات غربية وعربية لإطالة أمد هدنة وقف إطلاق النار.

من جهة اخرى تجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا في حادث انفجار السيارة الملغومة الذي وقع بمدينة بنغازي الليبية في 10 آب/ أغسطس والذي أسفر عن مصرع ثلاثة من موظفيها .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان له: "ليس لدينا معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى الانفجار".

وأضاف قائلا: "سنحاول إثبات الحقائق المحيطة بالحادث بما في ذلك من خلال تحقيق داخلي".

ووقع تفجير بسيارة مفخخة أمام مركز تجاري للمواد الغذائية بحي الهواري ببنغازي، السبت، بالتزامن مع مرور سيارة تابعة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، ما أدى لمقتل 3 من موظفي البعثة، وجرح آخرين.