  • الأربعاء ١٢ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261083 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: عربيات  
إغتيال "أبو جندل".. عملية انتقامية بمخيم في لبنان!

إغتيال "أبو جندل".. عملية انتقامية بمخيم في لبنان!

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، توترا أمنيا على خلفية مقتل أحد عناصر جماعة "عصبة الأنصار" في إطلاق نار حصل بوقت متأخر ليل الأربعاء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، باستنفار بعض المجموعات الإسلامية في المخيم، على خلفية اغتيال المدعو محمد توفيق لطفي الملقب بـ "أبو جندل".

وأشارت الوكالة إلى أن مسلحا مجهولا أطلق النار ليلا في اتجاه "أبو جندل" في حي السكة في منطقة تعمير عين الحلوة المحاذية للمخيم، والتي باتت تعتبر جزءا منه، ما أدى إلى مقتله على الفور، وقد تم نقل جثته إلى مستشفى "النداء الإنساني" داخل مخيم عين الحلوة.

وتحدثت وسائل الإعلام اللبنانية عن "عملية انتقامية نفذتها جماعة بلال العرقوب أدت إلى مقتل المدعو "أبو جندل" التابع لـ"عصبة الأنصار" والذي شارك في قتل العرقوب.

وكان بلال العرقوب، الذي يقود مجموعة إسلامية متشددة، قتل في الرابع من أغسطس الجاري، خلال اشتباك بين مجموعته والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة ("عصبة الأنصار الإسلامية" و"حركة فتح") في مخيم عين الحلوة، عقب اتهامه باغتيال ناشط في "فتح" كان يلقب بأبي حسن الخميني.

ويعد مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، وغالبا ما يشهد توترات أمنية وإطلاق نار بين مجموعات مسلحة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/2512 sec