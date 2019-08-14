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رقم الخبر: 261082 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: عربيات  
تفجيران بسيارتين مفخختين إستهدفا قاعدة عسكرية جنوب الصومال
وحركة "الشباب" تعلن مسؤوليتها

تفجيران بسيارتين مفخختين إستهدفا قاعدة عسكرية جنوب الصومال

إستهدف الاربعاء تفجيران بسيارتين مفخختين قاعدة عسكرية في منطقة شابيل السفلى جنوب الصومال، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز". وأعلنت "حركة الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الهجومين.

ووقع الهجومان في منطقة زراعية بناحية أوديغلي بشابيل السفلى (70 كلم جنوب غربي العاصمة مقديشو).

وأفاد شاهد عيان لوكالة "رويترز" بأن السكان المحليين "سمعوا صوت انفجارين ضخمين وطلقات نارية باتجاه قاعدة عسكرية صومالية"، مضيفا "رأيت العديد من الجنود وهم يفرون من القاعدة العسكرية، ولكن لا يمكنني تحديد عدد القتلى".

قتل شخص واحد على الأقل في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي، جنوبي الصومال، أمس الأربعاء.

في السياق نقل راديو "دالسان" الصومالي أن "انتحاري فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي"، مضيفا أن "صحفي يعمل في راديو القوات المسلحة قتل إثر الانفجار".

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو ـ وكالات
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