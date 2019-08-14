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رقم الخبر: 261081 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 17:56 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية الصهيوني يهنئ نظيره البحريني بمناسبة عيد الأضحى

وزير الخارجية الصهيوني يهنئ نظيره البحريني بمناسبة عيد الأضحى

هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا أنه يتطلع لرؤيته قريبا.

ونشر الوزير الإسرائيلي تغريدتين باللغتين الإنجليزية والعربية في حسابه على "تويتر"، وأرفقهما بصورة يظهر فيها بجانب الوزير البحريني.

وقال كاتس: "صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى. وأتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين، أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا".

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، التقى نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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