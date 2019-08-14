إعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، المفاوضات مع اميركا خدعة وليست طريق الحل، لانها تزيد الضغوط والمطالب وتريد من ايران الاستسلام ولا تريد العزة لها.

وقال اللواء سلامي في تصريح له الاربعاء في مدينة ارومية (شمال غرب)، ان اي تهديد وجهه العدو تحول الى فرصة لايران لبلوغ قمم العزة والشموخ وكلما قرر الاعداء فرض الضغوط على الشعب الايراني فقد حول الشعب هذه الضغوط الى فرصة لتعزيز الاقتدار.

وأضاف: إن العدو فرض الضغوط علينا وتصور بأن ايران ستستسلم أمام الحرب الاقتصادية الا ان ايران وقائدها الكبير قد حولا هذا التهديد الى فرصة لازدهار الإنتاج والانفصال عن الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: انه ومن دون العبور من حدود الحظر لا يمكن الوصول الى إقتصاد مزدهر.

وأكد بان قادة أعدائنا يفتقدون الى التدبير والحكمة وان كل ما يفكرون به حول شعب وقادة ايران خاطئ وأضاف، لقد أرادوا من خلال مؤامرة التكفيريين الوقوف أمام نفوذ ايران الاقليمي، الا ان الجميع رأوا كيف أدت هذه السياسة الى تعزيز نفوذ ايران بتبلور جبهة موحدة أمام الكيان الصهيوني، ولقد أراد الأعداء دحر جبهة المقاومة والسيطرة على المنطقة الا ان جبهة المقاومة هزمتهم.

وأضاف: إن حزب الله لبنان بلغ ذلك المستوى من الاقتدار بخبراته التي إكتسبها في مواجهة الحروب النيابية بحيث أصبح قادرا لوحده في اي حرب محتملة على محو الكيان الصهيوني من الخارطة.

وأشار الى ان الاستكبار العالمي كان يعتزم السيطرة على المنطقة عبر سوريا والعراق الا ان عاقبة الامور إتجهت في منحى آخر بالمنطقة ببركة قدرة الاسلام.

وأكد بان لا قوة يمكنها اليوم الوقوف أمامنا، وأضاف: إن الطريق الوحيد لنا هو التصدي لدسائس الأعداء ونسيان المفاوضات، لان كل ما يقوله العدو الكاذب يهدف لهزيمتنا.