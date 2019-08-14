* أنصار الله تفصح عن أسباب زيارة وفدها لطهران * اعلامي يمني: لدينا تحالف إستراتيجي بعيد المدى مع إيران

أشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، الى ان تحالف العدوان السعودي الاماراتي يسعى لتقسيم اليمن في إطار مؤامرة مشبوهة، مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لليمن الموحد.

وفي تصريح أدلى به الاربعاء نوه موسوي الى التطورات الاخيرة في جنوب اليمن وقال: ان تحالف العدوان السعودي الاماراتي بمواكبة عملائهم الذين لم يتمكنوا خلال الاعوام الخمسة الماضية بمختلف انواع الاسلحة المتطورة وارتكاب الكثير من المجازر والدمار من ثني ارادة الشعب اليمني في كل انحاء اليمن ويرون انفسهم مهزومين أمام روحه الجهادية وصموده ويسعون الان في إطار مؤامرة مشبوهة لتقسيم اليمن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت "اليمن الموحد" على الدوام وتعتبر الحفاظ على وحدته مسؤولية مشتركة للشعب اليمني كله.

وأعرب موسوي عن أمله بان تتمكن الاحزاب والفئات اليمنية المختلفة، مع وقف عدوان التحالف السعودي الاماراتي، من انجاز الحوار اليمني - اليمني والتغلب على المشاكل وتشكيل الحكومة الشاملة في أنحاء اليمن.

هذا وكشف القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عن هدف زيارة وفد من الحركة، الثلاثاء، للعاصمة الإيرانية طهران.

وكتب محمد علي الحوثي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "دعوة الوفد إلى إيران لبحث ما تم الإتفاق عليه مع الإمارات؟".

منهياً تغريدته بإشارة استفهام "؟".

كما قال الإعلامي اليمني عبد السلام الجحاف: إن الشعب اليمني ينظر الى قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي بأنه قائد ثورة يمتد تنويرها الى العديد من البلدان.

وحول زيارة المتحدث بإسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام الى طهران واللقاء بقائد الثورة الإسلامية قال الجحاف لبرنامج "مع الحدث" في قناة العالم: إن المفارقة بعيدة جداً بين اليمنيين الذين تحالفوا مع الجمهورية الإسلامية وبين من تحالف مع السعودية مؤكداً ان الأخيرة وضعت شخصيات في ما يسمى بالشرعية تحت الإقامة الجبرية.

وكان الوفد اليمني المفاوض برئاسة محمد عبد السلام قد إلتقى الثلاثاء في طهران بقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، وخلال اللقاء سلّم عبد السلام، للقائد رسالة من زعيم حركة "أنصار الله" السيد عبد الملك الحوثي.

وأكد قائد الثورة خلال اللقاء على ضرورة أن يكون اليمن دولة واحدة، ويجب أن يبقى كذلك، والوقوف إلى جانبه ضد محاولة التقسيم، وضرورة الحوار (اليمني-اليمني) بدون تدخل من أحد.