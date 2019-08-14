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رقم الخبر: 261073 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 17:41 الاقسام: اقتصاد  
حتى 2021.. ايران تبدأ تصدير النفط عبر بحر عمان

حتى 2021.. ايران تبدأ تصدير النفط عبر بحر عمان

أعلن المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير النفط الايرانية عن استهداف البدء بتصدير النفط عبر رصيف جاسك المطل على بحرعمان حتى 20 مارس/آذار 2021.

واوضح "تورج دهقاني" في مؤتمر صحافي اليوم الاربعاء، أن الجهود تبذل لايصال نفط منطقة غرب كارون بجنوب غرب ايران، الى رصيف جاسك شرق مضيق هرمز، حيث تبلغ تكلفة خط الامداد المزمع 2 مليار دولار.

واعتبر أن ناقلات النفط ترحب بدرجة کبیرة في نقل النفط من شرق مضيق هرمز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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