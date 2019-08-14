حدد العضو السابق في الفريق النووي الايراني المفاوض 'سيد حسين موسويان'، في مقال نشرته له مجلة "بولتيكو" الامريكية Poltico، الثلاثاء، حدد خمس عقبات أمام نجاح سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران؛ ناصحاً الأخير بتعيين فريق دبلوماسي جديد له بالنسبة لايران.

وجاء في المقال: منذ فوز دونالد ترامب في العام 2016 برئاسة الجمهورية وهو ينتهج سياسة تشديد الحظر بشكل غير مسبوق ضد إيران من خلال تبني سياسة "الضغوط القصوى"، لإرغام طهران على الجلوس الى طاولة المفاوضات حول صفقة نووية جديدة، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأضاف: إن سياسة ترامب رفعت نسبة التوتر الى أقصى درجة على صعيد العلاقات الايرانية الامريكية؛ مما أثار مخاوف جادة للمجتمع الدولي من إحتمال نشوب مواجهة عسكرية جديدة.

وأكد موسويان في مقاله: انه في حال إستمرار سياسات ترامب الحالية، فإنه ليس محكومًا عليه بالفشل فحسب، بل سيحرم من أي فرصة للتفاوض حتى لو فاز في الإنتخابات المقبلة.

ولفت العضو السابق في الفريق النووي الايراني المفاوض الى ان أول وأكبر مشكلة يعاني منها ترامب هي أن أعضاء فريقه يحملون أفكارا وأهدافا تختلف عن مواقفه بشأن إيران.

ورأى موسويان ان العقبة الرئيسية الثانية أمام الرئيس الامريكي تكمن في حليفيه الإقليميين الرئيسيين، أي "إسرائيل" والسعودية، اللتين تتبعان أهداف بولتون ولهما تأثير غير مسبوق على السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران.

وتابع: العقبة الثالثة هي انه ليس هناك من أحد يعتقد بأن ترامب يمكنه تحقيق صفقة نووية أفضل مع إيران؛ مضيفاً: إن العقبة الرابعة أمام ترامب هي إنشغاله بستراتيجيات فاشلة ومناهضة للدبلوماسية.

وحسب رأي موسويان فإن العقبة الخامسة وهي الأكثر وضوحًا أمام نجاح ترامب تتمثل في أنه وفريقه لا يحملون تفهما سليما للوضع السياسي والثقافي والاجتماعي في إيران.

وجاء في نهاية هذا المقال: إذا كان هناك أمل في التوصل إلى حل بناء، فعلى الرئيس الأمريكي أن يتخلى عن سياسات الحظر والبلطجة والتنمر، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.