أعلن مديرعام منظمة الموانئ والملاحة في محافظة بوشهر جنوب ايران، عن الاستعداد لتدشين رصيف حاويات بطول 300 متر في جزيرة " نكين" في الخليج الفارسي.

واوضح "سياوش ارجمند زادة" في تصريح اليوم الاربعاء، أن الرصيف يوفر امكانية رسو سفن بحمولة 50 الف طن، وبات جاهزا للتدشين.

من جهة ثانية أكد أن المنظمة تسعى لاطلاق خط بحري بين بوشهر و دولة قطر على المدى القريب، وذلك في اطار تنمية وتطوير السياحة البحرية.