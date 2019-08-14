دعا أمين مجلس صيانة الدستور في ايران آیة الله احمد جنتي الى إنهاء الضغوط على عالم الدين النيجيري الشيخ ابراهيم زكزاكي واسرته وتقديم الخدمات العلاجية لهم بشكل كامل.

كما دعا آية الله جنتي، في تصريح ادلى به خلال اجتماع عقده مجلس صيانة الدستور في ايران اليوم الاربعاء، الى تقديم الخدمات العلاجية للشيخ زكزاكي بشكل كامل.

وفي سياق آخر قدم آية الله جنتي التهاني بمناسبة حلول عيدي الاضحى والغدير المباركين ووصفهما من بين الاعياد الاسلامية ذات الاهمية الكبيرة، معربا عن أمله بالاستفادة من هذه الفرصة المعنوية بشكل كامل.

واشاد باقامة مراسم دعاء يوم عرفة بمشاركة وحضور حشود غفيرة من الشبان في مختلف مدن ومحافظات البلاد.