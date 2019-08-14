انخفاض عدد المهاجرين عبر البحر المتوسط لأوروبا

انخفض عدد اللاجئين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا بنحو 30% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، حيث سجلت أعدادهم نحو 54 ألفا و300 لاجئ.

وأشارت تقارير إعلامية فى فيينا، اليوم الأربعاء، إلى أن طريق اللجوء عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا صار صعبا ومحفوفا بالمخاطر بالنسبة للاجئين الذين تحول بعضهم إلى طريق شمال أفريقيا - أسبانيا، حيث زادت حالات الهروب إلى أوروبا عبر هذا الطريق بنحو 22% فى يوليو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه.

ولفتت التقارير إلى تشديد إيطاليا ورفضها دخول سفن إنقاذ اللاجئين إلى موانئها، حيث لا تقوم إلا باستثناءات محدودة مشروطة بتعهد مسبق من إحدى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى باستقبال ركاب سفينة معينة.

كما أشار تقرير لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) إلى انخفاض عدد الوافدين عبر ما يسمى بطريق وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا ومالطا من 1150 وافدا فى يونيو الماضى إلى نحو 1100 فى الشهر الماضى، بينما لجأ نحو 13 ألف شخص إلى الطريق الغربى المتوسطى إلى إسبانيا العام الجارى.