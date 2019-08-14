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رقم الخبر: 261064 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 17:38 الاقسام: محليات  
السفير الايراني ومسؤول روسي يبحثان قضايا المطارات والحدود

السفير الايراني ومسؤول روسي يبحثان قضايا المطارات والحدود

بحث السفير الايراني في موسكو "مهدي سنائي" في لقاء مع المدير العام للمراقبة الحدودية بجهاز الامن الفيدرالي الروسي "اشموتكين"، قضايا المطارات والحدود.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة أهم القضايا في العلاقات الثنائية ، بما في ذلك قضايا المطارات والحدود ، والمشاكل التي يواجهها المسافرون الايرانيون أحيانا.

وطرح سنائي خلال هذا اللقاء، بعض المشكلات التي تواجه المسافرين والسياح الايرانيين في مطار فينوكوفا في موسكو ، واتفق الجانبان على العمل معا لحل هذه المشكلات.

يذكر انه في الأسابيع الأخيرة ، واجه بعض المسافرين الايرانيين تأخيرات طويلة لدى وصولهم الى مطار فينوكوفا في موسكو ، وقد تحسنت الاوضاع من خلال المتابعة في الأيام الأخيرة.

وافاد حرس الحدود الروسي ان السبب الرئيسي لهذه التأخيرات الطويلة هو العبور غير القانوني لعدد من المسافرين الحدود الروسية نحو أوروبا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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