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رقم الخبر: 261062 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 17:13 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الامام الخامنئي لليمنيين: قفوا بقوة أمام مؤامرات السعوديين والإماراتيين

الامام الخامنئي لليمنيين: قفوا بقوة أمام مؤامرات السعوديين والإماراتيين

دعا قائد الثورة الإسلامية الاسلامية في ايران آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، خلال استقباله في طهران المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام والوفد المرافق له، "اليمنيين أن يقفوا بحزم ضد المؤامرات السعودية والإماراتية لتفكيك اليمن".
الامام الخامنئي لليمنيين: قفوا بقوة أمام مؤامرات السعوديين والإماراتيين
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