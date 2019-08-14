تبدأ كلية روانسر لدراسة الفرق والمذاهب الاسلامية في محافظة كرمانشاه بغرب ايران نشاطاتها التدريسية اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

وقال النائب عن اهالي باوه واورامانات بمحافظة كرمانشاه شهاب نادري، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، إن هذه الكلية تبدأ نشاطاتها بقبول 170 طالبا ومن ثم تتحول الى جامعة بفضل تخصيص ارض مساحتها 10 هكتارات.

وأضاف: إنّ صنع جو جامعي والاستفادة من أعضاء هيئة تدريسية ممتازة للتعبير عن القيم الحقيقية للإسلام المحمدي الاصيل هو أسلوب متميز لتعزيز المبادئ في المنطقة.

وأشار إلى جهود الأعداء الرامية للترويج للمذاهب والافكار المتحجرة بين شرائح المجتمع، موضحاً: إن الإسلام يضم قيما شامخة للغاية وهو بعيد عن التطرف والعدوانية، لكن بعض الانظمة الرجعية في المنطقة تشجع الأفكار المتطرفة والمتحجرة ين المسلمين بهدف خدمة أعداء الإسلام.

وفي سياق آخر لفت الى مشروع تسجيل منطقة اورامانات في قائمة منظمة يونسكو، معتبرا هذه الخطوة بمثابة فرصة ممتازة تصب في سياق التعريف بها على صعيد السياحة العالمية، منوها الى إن ممثل المنظمة زار المنطقة كما إن الرئيس روحاني دعم هذا المشروع وستتم المصادقة عليه قريباً.