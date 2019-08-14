اعلن مدير عام دائرة الجمارك في مدينة استارا (بمحافظة جيلان – شمال)، رسول اميدي، عن تفعيل "بوابة تجارية مشتركة" بين ايران وجمهورية اذربيجان على معبر استارا الحدودي؛ مبینا ان هذا المشروع یصب فی تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض النفقات التجارية بين البلدين.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح اميدي ان 70 بالمئة من البنى التحتية للبوابة التجارية المشتركة بين ايران واذربيجان اصبحت جاهزة؛ مردفا ان هذا المشروع سيتم انجازه في غضون عام واحد.

وبحسب المدير العام لدائرة الجمارك في استارا، بلغ حجم صادرات السلع الايرانية خلال الربع الاول من العام الحالي (الايراني – بدأ في 21 اذار / مارس 2019) عن طريق استارا السككي، بلغ اكثر من 100 الف طن.

وتابع : ان حجم التبادل التجاري عبر الطريق السككي ايضا، شهد خلال الفترة نفسها زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم ظروف الحظر التي يمر بها البلاد.