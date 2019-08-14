قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأربعاء: إن نائبي وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية سيجتمعان خلال أيام لبحث مسألة العمالة بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية، في خضم خلاف دبلوماسي واقتصادي متصاعد بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تنشر أسماءها القول، إن تاكيو أكيبا نائب وزير خارجية اليابان وتشو سي-يونج نائب وزيرة خارجية كوريا الجنوبية سيجتمعان على الأرجح في جوام بين يومي 16 و 17 أغسطس أب.

وأمرت محكمة كورية جنوبية العام الماضي شركات يابانية بتعويض بعض من عمالتها بالسخرة خلال فترة الحرب بينما قالت اليابان إنها قدمت تعويضات بالفعل بموجب تسويات سابقة.

ومنذ ذلك الحين تدهورت العلاقات بشدة بين البلدين فيما فرضت اليابان قيودا على الصادرات لكوريا الجنوبية وأزالت اسم سيئول من قائمة الدول التي تتمتع بوضع التصدير الميسر. وردت كوريا الجنوبية بإزالة اسم اليابان من قائمة مماثلة.