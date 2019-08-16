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رقم الخبر: 261054 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 16:51 الاقسام: دوليات  
عمران خان يزور كشمير في أوج التوتر مع الهند

عمران خان يزور كشمير في أوج التوتر مع الهند

طلبت باكستان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات القرار الهندي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "باكستان لن تتسبب باندلاع نزاع، لكن على الهند ألا ترتكب خطأ وتعتبر ضبط النفس من جانبنا ضعفا".

وحذر الهند من استخدام القوة، مشيرا إلى أن "باكستان ستضطر للرد دفاعا عن نفسها بكل قدراتها".

وكانت الهند قد قررت، يوم 5 أغسطس الجاري، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، ما يشمل منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين فيه بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى القيود على التنقل والتجمع وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.

كما زار رئيس وزراء باكستان عمران خان، إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، في أوج التوتر بين البلدين بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لهذه المنطقة في الهيملايا.

وتأتي زيارة خان في وقت تحتفل فيه باكستان بعيد استقلالها، الذي بدأت فعالياته منتصف ليل الأربعاء مع إطلاق الألعاب النارية في المدن الكبرى، ونزول عدد كبير من السكان إلى الشوارع ملوحين بالأعلام الباكستانية.

ومنذ أن أصدرت حكومة الهند مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، يشهد القسم الهندي من المنطقة إغلاقا وتعزيزات أمنية هندية بآلاف الجنود خصوصا في مدينة سريناغار، أكبر مدن الإقليم، مع فرض حظر تجوال في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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