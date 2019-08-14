تلقى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي صدمة كبيرة في تدريبات الردز الأخيرة قبل ساعات من مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

وقالت صحيفة “الميرور” الإنجليزية أن الغيني نابي كيتا لاعب خط وسط ليفربول لم يتمكن من إكمال المران النهائي الخاص قبل مواجهة تشيلسي غداً في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية الموثوقة أن نابي كيتا شعر ببعض المشاكل العضلية التي منعته من إكمال المران ليخرج من الملعب مع الأخصائي الطبي لفريق ليفربول.

وعاد نابي كيتا من الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة مع منتخب بلاده غينيا في بطولة كأس أمم أفريقيا ولكنه من الواضح أنه تعرض لإصابة جديدة.