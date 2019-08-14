  • الأربعاء ١٢ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261040 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 16:07 الاقسام: رياضة  
صدمة في تدريبات ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

صدمة في تدريبات ليفربول قبل مواجهة تشيلسي

تلقى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي صدمة كبيرة في تدريبات الردز الأخيرة قبل ساعات من مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

وقالت صحيفة “الميرور” الإنجليزية أن الغيني نابي كيتا لاعب خط وسط ليفربول لم يتمكن من إكمال المران النهائي الخاص قبل مواجهة تشيلسي غداً في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية الموثوقة أن نابي كيتا شعر ببعض المشاكل العضلية التي منعته من إكمال المران ليخرج من الملعب مع الأخصائي الطبي لفريق ليفربول.

وعاد نابي كيتا من الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة مع منتخب بلاده غينيا في بطولة كأس أمم أفريقيا ولكنه من الواضح أنه تعرض لإصابة جديدة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 20/1848 sec