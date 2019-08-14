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رقم الخبر: 261038 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: ثقافة وفن  
«سبات العجوز» يشق طريقه الى مهرجانين دوليين

«سبات العجوز» يشق طريقه الى مهرجانين دوليين

تأهل الفيلم الإيراني القصير «سبات العجوز» من إخراج مصطفى رستم بور الى المشاركة في مهرجانين دوليين بأمريكا.

ويعرض الفيلم في الدورة السابعة عشرة لمهرجان «Oakland» الدولي الذي سيقام في الفترة مابين الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من سبتمبر بكاليفورنيا.

كما يتنافس الفيلم في الدورة الخامسة لمهرجان «reading» الدولي الذي ستنطلق فعالياته في الثالث والعشرين من اكتوبر وستستمر حتى الثالث من نوفمبر في مدينة بنسلفانيا الامريكية.

والفيلم من سيناريو مجتبى رستم بور يتناول قصة رجل عجوز يوقع في شرنقة الوحدة والغربة في أيام الشيخوخة الصعبة وغادرته عائلته لوحشة الدنيا الأليمة ما تنتهي في نهاية المطاف من مفارقة حياته.

وسبق ان شارك الفيلم  في مهرجان «lift-off film festival» السينمائي في المملكة المتحدة ومهرجان «cefalu» الدولي في ايطاليا ومهرجان «NCK FILM FESTIVAL» الدولي في امريكا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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