السينما الإيرانية تسجل حضوراً واسعاً في مهرجان Reading السينمائي الدولي في أمريكا.

ويعرض المهرجان أفلاماً سينمائية ووثائقية وقصيرة من شتى أنحاء العالم وتسجل إيران مشاركة واسعة في هذا المهرجان.

والأفلام الإيرانية المشاركة في المهرجان هي:

الأفلام القصيرة: «طيران الأسماك» (برواز ماهي ها) و«الحلزون» للمخرج محمد توريوريان، «مهد السكوت« (كهواره سكوت) للمخرج مصطفي مهربان، «نوم العجوز الثقيل» (خواب سنكين بير مرد) للمخرج مصطفى رستم بور، «أنت كنت منهمكاً في موتك» (تو مشغول مردنت بودي) للمخرج أمين قشقاييان، «العقاب» (تنبيه) للمخرج جلال ويسي، «آر يو واليبال» للمخرج محمد بخشي، «فيل الدجاج» (فيلمرغ) للمخرج امير مسعود سهيلي، «ألا تزال هنا» (تو هنوز إينجايي) من إخراج کتايون برمر ومحمد نور بخش، «قطعة من الشوكولاتة» (يك تكه شكلات) للمخرج (محمد علي وهاج)، «شوان» للمخرج «بيجن زرين».

كما تشارك أفلام سينمائية في المهرجان وهي: «آكو» للمخرج نبي قلي زادة و«بطاقة ركوب الطائرة» (كارت برواز) للمخرج مهدي رحماني.

يشار إلى أنّ الدورة الخامسة لمهرجان Reading الأمريكي تقام من ۳۱ أکتوبر وحتى ۳ نوفمبر المقبلين.