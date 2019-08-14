ذكرت مؤسسة الإعلام الصوتي والمرئي التابعة للعتبة الرضوية المقدسة، ان رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل عباس محسن آل فرج الله وخلال زيارته عصر أمس إلى قناة الإمام الرضا(ع) الفضائية في صحن الثورة الإسلامية في حرم الإمام الرضا(ع)،

قال: على الرغم من أن قناة الإمام الرضا(ع) العالمية حديثة الولادة إلا أنها خطت خطوات محسوسة وكانت لديها إنتاجات واضحة وأتمنى من أعماق قلبي أن تتطور هذه القناة بشكل جيد وتكون احدى دعائم نشر العلوم الدينية.

وفي إشارته إلى إتاحة الفرص أمام قناة الإمام الرضا(ع) العالمية للاستفادة من الإمكانات الإعلامية في دولة العراق في سبيل توجيه الزوار العراقيين قال: من هذا المنطلق فإن هذه القناة على تواصل مع القنوات العراقية منها قناة كربلاء وتستطيع الاستفادة من البث المباشر من كربلاء والعتبة الكاظمية.

وخلال التنويه إلى أولوية القنوات الدينية في الاستفادة من لقطات العتبات المطهرة قال: من الواجب على هذه القنوات إنتاج برامج أخرى مثل البرامج الثقافية والاجتماعية والعمل على الأمور الفكرية الدينية ونحن نستطيع تبادل البرامج في هذه المجالات.

رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال إشارته إلى الأطر التقليدية للقنوات الدينية قال: إن القنوات الدينية لدينا حافظت على أطر وحدود عمل معينة ألا وهي عرض مجالس العزاء في أيام الشهادة وعرض المولوديات في أيام الفرح وبقت في هذه الأطر التقليدية ويجب الخروج منها وإنتاج برامج أكثر جاذبية والتي ترتبط بأمور حياة اليوم للناس ونرجو من قناة الإمام الرضا عليه السلام العالمية أن تأخذ خطوات واضحة في هذا المجال وتستطيع إنتاج برامج أكثر جاذبية وارتباطا بحياة الناس.