مذكرات الامام الخامنئي عبارة عن رسالة للشباب العربي لتعرف على إيران ومشروعها الحضاري من خلال تجربة المرشد، وعلى أغلب المحطات التي جعلته رئيساً للجمهورية ومن ثم مرشداً لإيران حتى إنتصار الثورة عام 1979.

يتحدث كتاب «إنّ مع الصبر نصراً» عن مذكرات مرشد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي باللغة العربية حول مرحلة ما قبل الثورة.

وقد اقترنت المذكرات الصادرة عن مكتب «حفظ آثار ونشر آثار الإمام خامنئي» بالذكرى الأربعين لأنتصار الثورة الإيرانية، وطبعه مركز الحضارة لتنمية الفكر في بيروت.

فالمذكرات عبارة عن رسالة للشباب العربي لتعرّف على إيران ومشروعها الحضاري من خلال تجربة المرشد من الولادة، حيث تم التركيز على أغلب المحطات التي جعلته رئيساً للجمهورية، ومن ثم مرشداً لإيران حتى إنتصار الثورة عام 1979.

تقول مقدمة «مكتب حفظ آثار ونشر آثار الإمام خامنئي» للكتاب: كل المتخصصين في اللغة العربية وعلوم القرآن ممن يعرفون صاحب هذه المذكرات يلفت نظرهم فيه ولعه المتميز بالقرآن واللغة العربية، وعندما دخل في «الكُتاب» كان يقرأ الجزء الثلاثين من كتاب الله العزيز.

ويتضمن الكتاب الذي يبدأ بإهداء خطي من الامام خامنئي إلى الشباب العربي، حوارات شفوية باللغة العربية للمرشد الإيراني، تم تسجيلها أثناء جلسات كان يقيمها القائد –قبل عقدين من الزمن- على نحو أسبوعي، يتناول فيها مواضيع مختلفة من حياته الاجتماعية والعلمية والجهادية باللغة العربية منذ ولادته حتى تاريخ انتصار الثورة الإسلامية، وبالأخص الجزء المتعلق بالسجون والمعتقلات. وقد أعدها كنصوص أستاذ الأدب العربي في جامعة طهران الدكتور محمد علي آذرشب، وراجعها المستشار الثقافي الإيراني في بيروت محمد مهدي شريعتمدار.

الجدير بالذكر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وفي الذكرى السنويّة الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية كان قد تمنى الاعتناء بكتاب «إنّ مع الصبر نصراً» (7 شباط/فبراير 2019) وقراءته لأنّ الراوي أراد فيه أن يخاطب الشعب والشباب العرب بلغتهم العربيّة.

في الجزء الثاني سنتحدث عن تجربة المرشد الخامنئي في سجون الشاه ودوره في الثورة الإسلامية.