  • الجمعة ١٤ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الجمعة , أغسطس 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261032 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 15:33 الاقسام: رياضة  
لاعبو العراق: سنهدي لقب غرب آسيا لجماهيرنا

لاعبو العراق: سنهدي لقب غرب آسيا لجماهيرنا

أكد لاعبو المنتخب العراقي عزمهم على خطف لقب بطولة غرب آسيا عندما يواجهون المنتخب البحريني في المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم الأربعاء بملعب كربلاء الدولي.

ويسعى العراق لتحقيق لقبه الثاني في البطولة التي توج بها أول مرة عام 2002.

وتأهل المنتخب العراقي لنهائي النسخة الحالية التي يستضيفها على أراضيه، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تأهل البحرين بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: كوووووووووورة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 16/2852 sec