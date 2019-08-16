أكد لاعبو المنتخب العراقي عزمهم على خطف لقب بطولة غرب آسيا عندما يواجهون المنتخب البحريني في المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم الأربعاء بملعب كربلاء الدولي.

ويسعى العراق لتحقيق لقبه الثاني في البطولة التي توج بها أول مرة عام 2002.



وتأهل المنتخب العراقي لنهائي النسخة الحالية التي يستضيفها على أراضيه، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تأهل البحرين بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.