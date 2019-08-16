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رقم الخبر: 261031 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: سياحة  
"سر يزد".. من أكبر وأجمل القلاع في ايران
فن معماري فريد للمساحات الداخلية والابراج

"سر يزد".. من أكبر وأجمل القلاع في ايران

تقع قلعة (سر يزد) بقرب الطريق الموصول بين مدينتين يزد وكرمان وعلى سهل (كشتخان) المجاور لقرية (سر يزد)، وتعتبر هي وقلعة (مهربادين) من اكبر وأجمل قلاع قضاء (مهريز).

ويعود تاريخ القلعة الى الفترة قبل الاسلام، ويحيط بها خندق عرضه 6 أمتار وعمقه 4 أمتار ويعتبر أول سد دفاعي للقلعة.

وللقلعة جداران دفاعيان، الاول ارتفاعه 6 أمتار ويحتوي على 3 أبراج دائرية وبرج مكعب الشكل، والجدار الثاني ارتفاعه 9 أمتار ويحتوي على 6 أبراج دائرية.

اما المساحات الداخلية للقلعة، والتي تعود الى فترة الحكم الساسانية، فهي مؤلفة من طابقين وفي بعض الاماكن3 طبقات، تشتمل على أقسام سكنية وخدمية وغيرها، منظمة ومرتبة بشكل خاص.

يذكر ان الفن المعماري للمساحات الداخلية والابراج ومعالم الزينة الهندسية، علاوة على المنظر الخارجي للقلعة ووجودها وسط السهل، يضفي عليها جمالية فريدة ويجعلها واحدة من أجمل القلاع في البلاد.

يشار الى ان القلعة تم تسجيلها في 1975 على قائمة الآثار الوطنية الايرانية.

                            

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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