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رقم الخبر: 261030
تاريخ النشر: آب 14, 2019
الوقت: 15:32
الاقسام: منوعات
الشكل الآخر للاحتلال الصهيوني
الکلمات المفتاحية
الاحتلال الصهيوني
فلسطين
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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