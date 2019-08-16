قضى كهربائي متقاعد 8 أيام من العذاب، بعد أن علق طقم أسنانه في حلقه إثر خضوعه لعملية جراحية في بريطانيا، في واقعة اعتبرتها وسائل الإعلام المحلية فضيحة طبية.

وکان الطقم مكون من شريحة معدنية و3 أسنان أمامية، وقد انحشر في حلق الرجل البالغ من العمر 72 عاما أثناء جراحة لإزالة ورم حميد من جدار البطن.

فبعد 6 أيام من الجراحة، عاد الرجل إلى المستشفى بعدما اكتشف وجود دماء في فمه، كما شعر بآلام ووجد صعوبة في ابتلاع الطعام.

وعندما خضع للفحص، اكتشف الأطباء وجود جسم نصف دائري في حلقه حول الأحبال الصوتية، ما أدى إلى التهابات داخلية، وأثبتت الأشعة الضوئية أن هذا الجسم هو طقم الأسنان.

واضطر الأطباء إلى إجراء جراحة عاجلة للرجل لانتزاع الأسنان المستعارة، وقضي في المستشفى 6 أيام إضافية.

وكشفت مجلة «بي إم جي كايس ريبورت» الطبية، أن الرجل اعترف أنه فقد الطقم قبيل الجراحة.