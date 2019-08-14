أكد تقرير صحفي إسباني الأربعاء، أن مسؤولي باريس سان جيرمان ينتظرون رد فعل ريال مدريد على مفاوضات برشلونة لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في صفقة نيمار، لاسيما أن رؤساء الأندية سيجتمعون في الرابطة الأوروبية اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء الثلاثاء بين مسؤولي برشلونة وسان جيرمان هو الأول وجهًا لوجه بين الطرفين للتحدث بشأن صفقة نيمار.

وأوضحت أن برشلونة عرض فكرة حسم الصفقة من خلال تبادل اللاعبين، بينما تمسك سان جيرمان بالحصول على الأموال.

وينتظر سان جيرمان رد فعل ريال مدريد على مفاوضات برشلونة، خاصة أن النادي الملكي يحلم أيضًا بضم نيمار، خاصة بعدما تخلى عن حلم التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

ويفضل ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، أن يبيع عقد نيمار إلى ريال مدريد، لكن رغبة اللاعب حتى الآن هي التي ترجح كفة برشلونة.

وقالت الصحيفة إنه في حال نجاح ريال مدريد في تقديم عرض بقيمة 222 مليون يورو، فإن إدارة سان جيرمان هي من ستضغط على نيمار، للموافقة على ارتداء قميص الميرنجي في الموسم الجديد.

وكانت تقارير إسبانية قد كشفت الثلاثاء، أن سان جيرمان طلب الحصول على 250 مليون يورو، للموافقة على انتقال نيمار إلى برشلونة.