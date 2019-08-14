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رقم الخبر: 261012 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: رياضة  
رسالة خاصة من لاعبي فلسطين إلى العراقيين
على هامش مشاركتهم في بطولة غرب اسيا ..

رسالة خاصة من لاعبي فلسطين إلى العراقيين

تقدم لاعبو المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بالشكر للجانب العراقي بمناسبة المشاركة الايجابية للفدائي في بطولة غرب اسيا.

والتي تختتم اليوم الاربعاء باقامة المباراة النهائية التي جمعت العراق والبحرين واستضافها ملعب كربلاء الدولي، وعبر اللاعبون الفلسطينيون عن ارتياحهم للحفاوة التي حظيت بها بعثة المنتخب خلال المشاركة في البطولة وذلك من خلال عبارة كتبوها على اللوحة الداخلية في غرفة تبديل المناسب في الملعب الرئيسي كتب عليها ( من الشعب الفلسطيني والمنتخب الفلسطيني، شكرا للشعب العراقي العظيم ودام عزكم ).

وكان المنتخب الفلسطيني قد فاز على اليمن بهدف نظيف، وخسر امام العراق البلد المضيف (2-1)، قبل ان يتعادل مع لبنان بدون اهداف والفوز على سوريا (4-3)، في افضل مشاركة للمنتخب الفدائي في بطولات غرب اسيا.

 

 
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مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
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