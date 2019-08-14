جدد الاتحاد الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية في سوريا) ثقته بالمدير الفني لنسور قاسيون، فجر إبراهيم رغم نتائج المنتخب المخيبة للآمال تحت قيادته، وآخرها في بطولة غرب آسيا بالعراق.

وأكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام، في تصريحات صحفية بقاء فجر إبراهيم مديرا فنيا للمنتخب بعد اجتماع مع الجهاز الفني والإداري استمر 5 ساعات.

وعلم من مصادر خاصة أن فجر إبراهيم برر لجمعة أسباب النتائج السلبية في بطولة غرب آسيا ومنها غياب 10 لاعبين أساسيين عن المنتخب وتعمده تجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجدد خاصة من تميز منهم في الدوري المحلي المنصرم.

وكشف المصدر أن جمعة اقتنع بتبرير إبراهيم الذي وعد بأن يعود المنتخب لنتائجه الجيدة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا في الصين 2023.

وأكد المصدر أن اقتراب التصفيات الآسيوية المزدوجة، رجح كفة بقاء فجر إبراهيم، وعدم تكليف مدرب جديد.

وكان المنتخب السوري قد احتل المركز الخامس والأخير في المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا بنقطتين من تعادله مع اليمن والعراق مقابل الخسارة أمام لبنان وفلسطين.

يذكر أن اتحاد الكرة السوري برئاسة فادي دباس كان قد قدم استقالة جماعية بعد الهزيمة من لبنان في مستهل مشاركة المنتخب السوري ببطولة غرب آسيا.