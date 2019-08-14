استهل النجم السويسري روجر فيدرر مشواره في بطولة سنسيناتي للأساتذة، بالتغلب على الأرجنتيني خوان إيجناسيو لونديرو، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-4).

وقدم فيدرر مستوى مميزا في أول مباراة يخوضها منذ خسارته نهائي ويمبلدون، حيث فاز بنسبة 83% من النقاط على إرساله الثاني، في المباراة التي تأجلت لقرابة الساعة في المجموعة الثانية بسبب هطول الأمطار.

وقال فيدرر عقب المباراة التي حسمها في غضون 61 دقيقة: "أنا سعيد للغاية، الأمور كانت صعبة بسبب هطول الأمطار والعديد من الأشياء الأخرى، ولكني سعيد للعودة إلى الملاعب من جديد".

وأضاف النجم السويسري: "الأمر مختلف تمامًا هنا عن الملاعب العشبية والترابية، لذا هي البداية فقط لفترة طويلة مقبلة من البطولات على الملاعب الصلبة، وبالتالي من الجيد أن تحظى بالفوز في البداية".

وتابع فيدرر: "الأجواء هنا سريعة، وبالتالي لم ندخل في تبادلات في المجموعة الأولى، يملك لونديرو ضربة أمامية (فورهاند) جيدة، ولم أسبق وأن واجهته من قبل، وبالتالي كان من الصعب توقع ما سيقدمه، وأرى أنه قادر على تقديم مستوى جيد على الملاعب الصلبة، ويتحرك بصورة جيدة، ويسدد الكرات بصورة مبكرة".

وواصل النجم السويسري: "أحببت كثيرًا المستوى الذي قدمه، أرى أنه سيمتلك مسيرة جيدة، فهو مقاتل رائع، وشاهدت قتاله المميز أمام رافائيل نادال في رولان جاروس، وعلى الرغم من تأخره بمجموعتين دون رد وبكسر للإرسال في المجموعة الثالثة، تدرك أن الأمر انتهى، إلا أنه واصل القتال، هذه جودة احترمها كثيرًا في اللاعبين، ولذلك أدركت صعوبة المباراة قبل بدايتها".

وينتظر فيدرر في الدور الثالث مواجهة الفائز من مباراة السويسري ستان فافرينكا والروسي أندري روبليف.