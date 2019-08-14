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رقم الخبر: 261009 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
(مس سونغون) الايراني يفوز بصعوبة على نظيره (بنك بيروت) اللبناني
بطولة أندية آسيا لكرة الصالات ..

(مس سونغون) الايراني يفوز بصعوبة على نظيره (بنك بيروت) اللبناني

حقق فريق مس سونغون الايراني فوزاً صعباً على نظيره اللبناني بنك بيروت بكرة الصالات، في المباراة التي جرت صباح أمس الاربعاء في تايلند ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة أندية آسيا بكرة الصالات.

بدأ الفريق الايراني بالتسجيل عن طريق مهدي جاويد، وتمكن الفريق اللبناني من أن يسجل هدفين لتبقى النتيجة على حالها حتى اللحظات الاخيرة من المباراة. وبينما المباراة في طريقها للحظاتها الأخيرة، سجل مهدي جاويد الهدف الثاني له ولفريقه لتحتكم المباراة الى الوقت الاضافي.

وفي الوقت الاضافي وبسيطرة شبه كاملة للفريق الايراني استطاع المنتخب الايراني ان يسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب فرهاد فخيم لتنتهي المباراة  3 – 2 لصالح ايران وتتأهل لدور الاربعة لتقابل الفائز من مباراة فريقي بورت اف سي التايلندي (البلد المضيف) وفريق اي جي ام كي الأوزبكي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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