قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة: إن بعض الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تحتاج إلى الولايات المتحدة أكثر مما تحتاج الاخيرة إليها.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء وردا على سؤال حول تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، قال ساخرا: امريكا على حق، نفط الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا، يعني أن بعض الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا أكثر مما تحتاج أمريكا اليها.

وأضاف وزير النفط: الولايات المتحدة لا تحتاج حقا إلى نفط الشرق الأوسط بسبب ما لديها من النفط الصخري، لكنها لا زالت تستورد النفط.