  • الأربعاء ١٢ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261008 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 14:24 الاقسام: اقتصاد  
زنغنة: بعض الدول النفطية في الشرق الأوسط تحتاج إلى أمريكا

زنغنة: بعض الدول النفطية في الشرق الأوسط تحتاج إلى أمريكا

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة: إن بعض الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تحتاج إلى الولايات المتحدة أكثر مما تحتاج الاخيرة إليها.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء وردا على سؤال حول تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، قال ساخرا: امريكا على حق، نفط الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا، يعني أن بعض الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بحاجة إلى أمريكا أكثر مما تحتاج أمريكا اليها.

وأضاف وزير النفط: الولايات المتحدة لا تحتاج حقا إلى نفط الشرق الأوسط بسبب ما لديها من النفط الصخري، لكنها لا زالت تستورد النفط.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3426 sec