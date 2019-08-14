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رقم الخبر: 261007 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 14:24 الاقسام: اقتصاد  
حجم التجارة بين إيران والهند سيرتفع إلى 30 مليار دولار

حجم التجارة بين إيران والهند سيرتفع إلى 30 مليار دولار

تشير التوقعات، الى إن حجم التجارة بين إيران والهند سيرتفع إلى 30 مليار دولار.

وفي تصريح لقنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية العام في حيدر أباد بالهند،  لمراسل إرنا اليوم الأربعاء، أن الحجم الإجمالي للمعاملات التجارية الإيرانية في العام الماضي بلغ 18 مليار دولار، وهذا الحجم قابل للزيادة.

وأضاف محمد حق قمي: ان كل الظروف مواتية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للتجارة مع الهند، ونحن نعتبر الهند واحدة من مجالات الأعمال التجارية لدينا.

وقال إنه في هذا الصدد، تم إطلاق خط شحن بين بوشهر والهند بناء على طلب الناشطين الاقتصاديين في محافظة بوشهر جنوب البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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