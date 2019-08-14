تشير التوقعات، الى إن حجم التجارة بين إيران والهند سيرتفع إلى 30 مليار دولار.

وفي تصريح لقنصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية العام في حيدر أباد بالهند، لمراسل إرنا اليوم الأربعاء، أن الحجم الإجمالي للمعاملات التجارية الإيرانية في العام الماضي بلغ 18 مليار دولار، وهذا الحجم قابل للزيادة.

وأضاف محمد حق قمي: ان كل الظروف مواتية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للتجارة مع الهند، ونحن نعتبر الهند واحدة من مجالات الأعمال التجارية لدينا.

وقال إنه في هذا الصدد، تم إطلاق خط شحن بين بوشهر والهند بناء على طلب الناشطين الاقتصاديين في محافظة بوشهر جنوب البلاد.