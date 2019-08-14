وأشرف العالم الإيراني مهدي رضوي في معهد تكساس للقلب على بحث حيث تم ابتكار ألياف كربونية دقيقة جدًا تعد موصلات كهربائية ، قياس كل منها ربع عرض شعر الإنسان. ومن ناحية أخرى ، يتكون البوليمر غير السام الذي يغطي هذه الأشرطة من عشرات الملايين من الأنابيب النانوية المجهرية بحسب ماورد في موقع نيواطلس.

واستخدم الباحثون هذه الألياف كجسور في تجاربهم وأدخلوها في الأنسجة التالفة لقلب الفئران. وفي السابق ، كانت هذه الفئران تعاني من تشوهات في الإشارات الكهربائية في القلوب، لكن القدرة على امتصاص الألياف في قلوبهم اثمرت عن انتظام في معدل ضربان القلب لعدة أشهر دون أي تغييرات، ومن المثير للاهتمام أنه عندما تمت إزالة الألياف من القلب ، عانت هذه الحيوانات مرة أخرى من تغييرات في معدل ضربان القلب.

ويعتمد معدل ضربان القلب على وجود دائرة صحية من الإشارات الكهربائية للحفاظ على إيقاع ثابت ؛ وعندما يتعطل هذا النظام ، يمكن أن يسبب عواقب مميتة.