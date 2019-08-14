  • الأربعاء ١٢ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 261005 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: اقتصاد  
إيران ترفع انتاج النفط بحقل مشترك مع العراق

إيران ترفع انتاج النفط بحقل مشترك مع العراق

أعلن رئيس مشروع تطوير حقل "ياران الشمالي" الواقع جنوب غربي ايران، عن رفع الانتاج بمقدار 1000 برميل يوميا بهذا الحقل المشترك مع العراق.

 وأوضح "محمد علي اجدري" المسؤول بشركة "متن" لهندسة وتطوير النفط في تصريح اليوم الاربعاء، أن وعبر تثبت مضخة  ESP في البئر رقم 4 فان الانتاج ازداد الف برميل.

يشار الى أن مشروع تطوير حقل ياران الشمالي بطاقة انتاج 30 الف برميل انطلق في اكتوبر/تشرين الاول 2016.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/7005 sec