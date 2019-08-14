يواصل الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تحضيراته لبطولة غرب آسيا الثالثة للناشئين والناشئات، التي ينظمها في الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس / آب الجاري على مضمار مدرسة سيدة الجمهور، بمشاركة 10 دول.

ويحرص رولان سعادة، رئيس الاتحاد والمندوب الإداري للبطولة، ووسيم الحولي أمين صندوق الاتحاد اللبناني، ويحيى مكي، مدير اللقاء نائب رئيس الاتحاد، على التواجد يوميًا في نادي الجمهور لوضع اللمسات الأخيرة على البطولة.

ويقام حفل الافتتاح ظهرغد الخميس بحضور ممثل رئيس الجمهورية والفاعليات الرسمية والعسكرية والرياضية وعائلة لعبة ألعاب القوى اللبنانية وأهالي اللاعبين واللاعبات ورجال الصحافة والاعلام.

وتقام البطولة بمشاركة 10 دول وهي: الكويت، المملكة العربية السعودية، قطر، العراق، سلطنة عمان، اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين ولبنان.