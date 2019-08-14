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رقم الخبر: 260997 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: رياضة  
الكاف يختار (الحكمة التونسية القنواطي) للمشاركة بالألعاب الأفريقية

الكاف يختار (الحكمة التونسية القنواطي) للمشاركة بالألعاب الأفريقية

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء الحكمة الدولية التونسية (درصاف القنواطي) للمشاركة في الدورة 12 للألعاب الأفريقية التي تحتضنها مدينة الرباط المغربية من 19 إلى 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعد القنواطي أول حكمة عربية وأفريقية تدير مباراة في الدوري الممتاز المحلي للرجال حيث كانت قد أدارت يوم 15 يونيو/ حزيران الماضي مباراة الترجي والبنزرتي لحساب الجولة الأخيرة من الدوري التونسي، في الموسم الماضي.

كما أدارت القنواطي  يوم 7 أغسطس/ آب الجاري المباراة الودية التي جمعت بين الملعب التونسي والقادسية السعودي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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