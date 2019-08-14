اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء الحكمة الدولية التونسية (درصاف القنواطي) للمشاركة في الدورة 12 للألعاب الأفريقية التي تحتضنها مدينة الرباط المغربية من 19 إلى 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعد القنواطي أول حكمة عربية وأفريقية تدير مباراة في الدوري الممتاز المحلي للرجال حيث كانت قد أدارت يوم 15 يونيو/ حزيران الماضي مباراة الترجي والبنزرتي لحساب الجولة الأخيرة من الدوري التونسي، في الموسم الماضي.

كما أدارت القنواطي يوم 7 أغسطس/ آب الجاري المباراة الودية التي جمعت بين الملعب التونسي والقادسية السعودي.