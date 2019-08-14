تأهل السد القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه ومواطنه الدحيل 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بملعب ثاني بن جاسم في إياب دور الـ16.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 قبل أسبوع، ومن المنتظر أن يلعب السد في دور الثمانية مع النصر السعودي.

أحرز أهداف السد كل من أكرم عفيف وعبد الكريم حسن وأحمد ياسر مدافع الدحيل في مرماه، في الدقائق 20 و34 و91، فيما سجل البرازيلي إدميلسون هدف الدحيل الوحيد في الدقيقة 56.

هذا وفاز الاهلي السعودي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو على الهلال من السعودية ايضاً ولكنه خرج من المنافسات لانه خسر مباراة الذهاب 4 – 2، وبذلك سيواجه الهلال فريق الاتحاد السعودي.