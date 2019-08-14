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رقم الخبر: 260995 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: رياضة  
مانشستر سيتي ينجو رسميًا من مقصلة الفيفا

مانشستر سيتي ينجو رسميًا من مقصلة الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان الثلاثاء، تغريم مانشستر سيتي بطل إنجلترا 370 ألف فرنك سويسري (380 ألف دولار) بسبب مخالفة لوائح انتقالات اللاعبين أقل من 18 عاما، ورغم ذلك لم يتعرض سيتي لعقوبة حرمانه من قيد اللاعبين الجدد.

وكان تشيلسي، منافس سيتي في الدوري الإنجليزي، تعرض لعقوبة حرمانه من ضم لاعبين جدد لمدة عام واحد إضافة إلى تغريمه 600 ألف فرنك سويسري في فبراير/ شباط الماضي بسبب مخالفة اللوائح المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين أقل من 18 عاما.

ويخضع سيتي لتحقيقات أخرى من الفيفا والاتحاد الأوروبي (اليويفا) فيما يتعلق باللعب النظيف المالي.

وذكر الفيفا إن لجنة الانضباط أخذت في اعتبارها أن سيتي "أقر بالمسؤولية"، ولم يرد سيتي بشكل فوري على طلب للتعليق.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت في مارس/ آذار الماضي أن ملاك النادي قاموا بتضخيم عقود الرعاية من أجل الامتثال لمتطلبات اللعب النظيف المالي ما تسبب في فتح تحقيق اليويفا.

وتقدم سيتي بطعن لدى المحكمة الرياضية ضد تحقيقات اليويفا بينما قال خلدون المبارك رئيس سيتي إن النادي "سينتصر دون شك".

وتهدف لوائح اللعب النظيف المالي إلى منع الأندية من تلقي مبالغ مالية غير محدودة عن طريق عقود رعاية متضخمة من منظمات لها صلة بملاكها.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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