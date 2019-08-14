اكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الایرانیة حسين نقوي حسيني على التنفيذ الحازم للخطوة الثالثة لخفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي، داعيا الى ان تتضمن هذه الخطوة استخدام اجهزة الطرد المركزي المتطورة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتفعيل مختلف اجزاء مفاعل اراك للماء الثقيل.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" حول تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي ردا على عدم وفاء اوروبا بالتزاماتها قال نقوي حسيني، لاشك ان الخطوة الثالثة لخفض ايران التزاماتها مدرجة في جدول اعمالها في ضوء سلوك الغربيين الذين لم يتخذوا لغاية الان اجراء عمليا لتنفيذ التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي.

واشار الى مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على مشروع محركات الدفع النووي (للسفن) والاستفادة من هذه التكنولوجيا، واضاف، ان الحكومة مكلفة بتوفير الوقود لهذه المحركات وتطويرها علما بان بعض هذه المحركات بحاجة الى وقود مخصب بنسبة اكثر من 60 بالمائة.

وقال، ان مركز ابحاث منظمة الطاقة الذرية الايرانية انجز الكثير من الاعمال على بعض اجهزة الطرد المركزي المتطورة جدا ومنها IR6 و IR8 وفي الحقيقة فان ايران تمتلك هذه التكنولوجيا.

واضاف نقوي حسيني، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان تطوير واستخدام اجهزة الطرد المركزي المتطورة يمكنه ان يكون مؤثرا في تنمية واستخدام التكنولوجيا النووية السلمية ، فانه ينبغي علينا القيام بهذا الامر في تنفيذ الخطوة الثالثة.

ودعا المسؤول البرلماني لتتضمن الخطوة الثالثة، تطوير استخدام اجهزة الطرد المركزي المتطورة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم واجراء تغيير في مخزون الماء الثقيل.