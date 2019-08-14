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رقم الخبر: 260990 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 11:39 الاقسام: دوليات  
الصين تغلق ميناء هونغ كونغ بوجه سفينتين حربيتين أمريكيتين

الصين تغلق ميناء هونغ كونغ بوجه سفينتين حربيتين أمريكيتين

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن السلطات الصينية رفضت السماح لسفينتين حربيتين أمريكيتين بدخول ميناء هونغ كونغ خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، في حديث لوكالة "رويترز"، أن سفينة Green Bay طلبت السماح بدخول ميناء هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا الشهر، وطلب الطراد الحامل للصواريخ Lake Erie، في سبتمبر المقبل.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الجانب الصيني لم يفسر سبب رفضه، وأن هذا الرفض ليس الأول من نوعه، حيث رفضت الصين طلبا مماثلا لسفينة أمريكية في سبتمبر 2018.
يذكر أن الصين دعت الولايات المتحدة لعدم التدخل في شؤونها الداخلية بعد أن أدلى عدد من أعضاء الكونغرس بتعليقات بشأن الاحتجاجات التي تشهدها هونغ كونغ، ودانوا ما وصفوه بـ "عنف الشرطة" تجاه المحتجين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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