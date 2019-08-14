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رقم الخبر: 260988 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: دوليات  
باكستان تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع حول كشمير

باكستان تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع حول كشمير

طلبت باكستان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات القرار الهندي إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.
وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن "باكستان لن تتسبب باندلاع نزاع، لكن على الهند ألا ترتكب خطأ وتعتبر ضبط النفس من جانبنا ضعفا".
وحذر الهند من استخدام القوة، مشيرا إلى أن "باكستان ستضطر للرد دفاعا عن نفسها بكل قدراتها".
وكانت الهند قد قررت، يوم 5 أغسطس الجاري، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، ما يشمل منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين فيه بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى القيود على التنقل والتجمع وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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