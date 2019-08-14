وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن "باكستان لن تتسبب باندلاع نزاع، لكن على الهند ألا ترتكب خطأ وتعتبر ضبط النفس من جانبنا ضعفا".

وحذر الهند من استخدام القوة، مشيرا إلى أن "باكستان ستضطر للرد دفاعا عن نفسها بكل قدراتها".

وكانت الهند قد قررت، يوم 5 أغسطس الجاري، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، ما يشمل منعه من إصدار قوانين خاصة به والسماح لغير المقيمين فيه بشراء ممتلكات هناك، بالإضافة إلى القيود على التنقل والتجمع وحجب الإنترنت وشبكات الاتصال والتلفزيون في الإقليم.