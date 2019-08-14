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رقم الخبر: 260987 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 11:29 الاقسام: دوليات  
ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة.

وقال ترامب وسط صيحات التأييد من حشد من العمال في مصنع في ولاية بنسلفانيا "سنغادر إذا لزم الأمر ... نعلم أنهم يؤذوننا منذ سنوات، وهذا لن يحدث مرة أخرى".

وهي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بالانسحاب من هذه المنظمة الدولية.

وخلال الصيف الماضي قال ترامب إن منظمة التجارة العالمية تتعامل "بشكل سيء جدا" مع الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، مضيفا أنها في حال "لم تصلح نفسها فسيتم الانسحاب منها".

كما طالب في نهاية تموز/يوليو الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية.

وتأخذ ادارة ترامب على منظمة التجارة العالمية منذ سنوات طويلة السماح للصين بأن تصنف على أنها دولة نامية، ما يعفيها من بعض الواجبات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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