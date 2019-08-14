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رقم الخبر: 260984 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 11:32 الاقسام: عربيات  
الحوثي: استمرار حصار الدريهمي دليل على عدم وجود نوايا حسنة

الحوثي: استمرار حصار الدريهمي دليل على عدم وجود نوايا حسنة

وصف محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، استمرار حصار مدينة الدريهمي في الحديدة بأنه تأكيد على الإصرار على الجريمة ودليل على عدم وجود نوايا حسنة.

وقال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حصار الدريهمي سيبقى عنوانا لفشل السلام، ودليلا على عدم وجود نوايا حسنة، مؤكداً أن "الحصار جريمة حرب، واستمراره تأكيد للإصرار على الجريمة".

وخاطب عضو السياسي الأعلى الأمم المتحدة بقوله: "القافلة التي أرسلتموها قبل عدة أشهر لا تكفي للمحاصرين طوال الوقت، وإذا كنتم عاجزين عن إيصال الغذاء والدواء فأعلنوا للعالم ذلك".

يشار إلى أن حصار قوى العدوان لمدينة الدريهمي يدخل عامه الثاني في ظل صمت مخزي للأمم المتحدة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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