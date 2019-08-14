ناقلة الجنود الايرانية المضادة للألغام والكمائن "رعد" أزيح يوم الثلاثاء الستار عن ناقلة الجنود المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد"بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي وقائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث حيدري.