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رقم الخبر: 260983 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 11:27 الاقسام: الوسائط المتعددة  
ناقلة الجنود الايرانية المضادة للألغام والكمائن "رعد"

ناقلة الجنود الايرانية المضادة للألغام والكمائن "رعد"

أزيح يوم الثلاثاء الستار عن ناقلة الجنود المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد"بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي وقائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث حيدري.
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"صور ناقلة الجنود الايرانية المضادة للالغام والكمائن "رعد"
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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