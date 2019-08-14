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رقم الخبر: 260980 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: رياضة  
ذهبيتان لـ ايران ببطولة شباب العالم في المصارعة الحرة
في استونيا ..

ذهبيتان لـ ايران ببطولة شباب العالم في المصارعة الحرة

أحرز منتخب شباب ايران ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة في اليوم الاول الثلاثاء لبطولة شباب العالم بالمصارعة الحرة الجارية في استونيا.

وتقلد الذهبية كل من امير حسين مقصودي (65 كغم) وعباس فروتن (97 كغم) فيما احرز البرونزية محمد صادق فيروزبور (70 كغم).

ففي وزن 65 كغم تغلب امير حسين مقصودي في النزال النهائي على الروسي قربان شيرايف بنتيجة 8-4 .

وفي نهائي وزن 97 كغم تغلب عباس فروتن على الكوبي يونكر باستيدا يومارس بنتيجة 10-0 .

وفي النزال لتحديد المركزين الثالث والرابع في وزن 70 كغم فاز محمد صادق فيروبور على الاذربيجاني اشرف آشيروف بنتيجة 5-4 حائزا على الميدالية البرونزية.

وفي وزن 57 كغم حل امير برستة في المركز العاشر فيما حل عبد الله شيخ اعظمي في المركز 15 في وزن 79 كغم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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