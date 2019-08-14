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رقم الخبر: 260979 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 10:23 الاقسام: اقتصاد  
ايران تصدر سنويا ما يزيد عن 3 مليارات دولار من السلع الى افغانستان
مسؤول :

ايران تصدر سنويا ما يزيد عن 3 مليارات دولار من السلع الى افغانستان

قال المسؤول المشرف على منظمة التنمية والتجارة الايرانية "محمد رضا مودودي" : ان حجم صادرات السلع ايرانية الصنع الى افغانستان يبلغ سنويا 3 مليارات دولار؛ مبينا ان هذا الانجاز ينبع من الجودة المميزة وتنوع السلع المنتجة في البلاد.

جاء ذلك في تصريح ادلى به مودودي اليوم الثلاثاء على هامش زيارته التفقدية لمدينة "تايباد" (بمحافظة خراسان الرضوية – شرق)، ومنفذ "دوغارون" الحدودي المحاذي لدولة افغاستان.

واشاد المسؤول التجاري الايراني بجهود دائرة الجمارك الايرانية في حدود دوغارون المجاورة لدائرة جمارك "قلعة" الافغانية؛ مبينا انها اسهمت بشكل كبير في زيادة صادرات البلاد الى الاسواق المستهدفة في افغانستان.

واوضح ان 60 بالمئة من صادرات السلع الايرانية الى افغانستان تتم عبر منفذ دوغارون الحدودي وصولا الى هذا البلد.

وتابع مودودي، انه نظرا للمشاكل الراهنة في افغانستان، يمكن من خلال تسهيل اجراءات التصدير والترانزيت والاستيراد، اتخاذ خطوات ايجابية ورصينة في سياق ترسيخ العلاقات المتبادلة، والتي تضطلع بدورها في تحسين الوضع الاقتصادي داخل البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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